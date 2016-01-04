Кабмин решил ликвидировать госшахту в Донецкой области

Кабинет министров Украины решил ликвидировать одну убыточную государственную шахту в Донецкой области.

Соответствующее решение закреплено в правительственном распоряжении от 25 декабря 2015 года.

Согласно документу, ликвидации подлежит шахта "Северная" государственного предприятия "Дзержинскуголь".

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Как сообщал УНИАН, летом 2015 года Кабмин принял решение ликвидировать шахту "Родинская" государственного предприятия "Красноармейскуголь" (Донецкая область), шахту "Заречная" госпредприятия "Львовуголь" (Львовская область) и шахту №9 "Нововолынская" госпредприятия "Волыньуголь" (Волынская область).

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Правительство на протяжении года не оказывает поддержку госшахтам, планируя полностью реформировать отрасль, закрыв больше 10 предприятий, а оставшиеся 24 шахты выставить на приватизацию.