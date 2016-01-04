Кабмин одобрил реконструкцию компрессорной станции "Бар" газопровода "Союз"

Кабинет министров утвердил технико-экономическое обоснование реконструкции компрессорной станции "Бар" магистрального газопровода "Союз", по которому осуществляется транзит российского газа в ЕС, общей стоимостью 1,817 миллиарда гривень.

Как отмечается в распоряжении Кабмина от 30 декабря 2015 года, проект реконструкции компрессорной станции разработан немецкой компанией Ferrostaal Industrieanlagen GmbH.

Согласно документу, максимальная производительность компрессорной станции, расположенной в Винницкой области, составляет 85 миллионов кубометров.

Стоимость строительных работ, согласно документу, составит 73 миллиона гривень, оборудования – 1,312 миллиарда гривень. Сроки строительства – 12 месяцев.

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Как сообщал УНИАН, в начале 2013 года "Укртрансгаз" подписал с Ferrostaal контракт на 51,369 миллиона евро для реконструкции компрессорной станции "Бар".

Целью данного проекта является продление срока эксплуатации газовых турбин и газовых компрессоров станции на следующие 15 лет, снижение объемов потребления топливного газа газовыми турбинами примерно на 28% при полной нагрузке оборудования и повышение коэффициента полезного действия газовых компрессоров.

11 декабря 2012 года "Укртрансгаз" и Deutsche Bank подписали соглашение об открытии кредитной линии в размере 53,5 миллиона евро для модернизации компрессорной станции "Бар" газопровода "Союз".

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Справка УНИАН. Магистральный газопровод "Союз" (Оренбург-госграница) построен во времена СССР в 1975-1978 гг. совместно с Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей и Чехословакией. Проектная мощность газопровода составляет 26 миллиардов кубометров в год, проектное давление - 7,5 МПа; длина по территории Украины - 1568,5 километра. На газопроводе находится 12 компрессорных станций. Компрессорная станция "Бар" газопровода "Союз" была введена в эксплуатацию в 1979 году, имеет 7 газоперекачивающих агрегатов общей мощностью 70 тысяч кВт.