"Нафтогаз" пока не получал от "Газпрома" предложений относительно цены газа в 1 квартале - Коболев

Об этом рассказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью 5 каналу, передает Украинская правда.

"Что касается конкретных ценовых уровней, действительно, цены сейчас падают, я опять же не могу назвать точную цену, которая будет предложена русскими, потому что она пока не предложена, посмотрим на это", - сказал он.

По словам Коболева, украинская сторона открыто сообщила условия, на которых возобновит покупку российского газа. Киев ждет, будут ли его коммерческие предложения восприняты позитивным путем.

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"Повторюсь, это будет банально коммерческое решение для нас - покупать или не покупать. Сейчас это коммерческий процесс: договоримся - ок, не договоримся - будем покупать газ в другом месте", - отметил председатель правления НАК.

По его мнению в 2015 году Украина прошла некую "точку невозврата" и снизила зависимость от российского газа:

"Газпром" больше не является монополистом на украинском рынке, он больше не имеет того влияния, через который все считали, что мы были "на крючке", а мы действительно раньше были "на крючке". Это изменилось", - отметил Коболев. Это произошло благодаря реформам в газовой сфере, считает глава "Нафтогаза".

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Как сообщал УНИАН, ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин заявил, что российский газовый монополист компания "Газпром" сможет продолжать продавать свой газ Украине в 2016 году при условии снижения его стоимости ниже 200 долларов за тысячу кубических метров.