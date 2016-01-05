Болгария хочет стать главным транзитером газа для Юго-Восточной и Центральной Европы - премьер

Об этом в понедельник, 4 января, заявил болгарский премьер-министр Бойко Борисов, передает Deutsche Welle. По его словам, над этой целью правительство "работает изо всех сил".

Согласно проекту, газ должен поступать в хранилище из России, Азербайджана и Туркменистана, а также из румынских и болгарских месторождений. По словам Бойко Борисова, проект и его финансовый план разрабатывается правительством Болгарии совместно с Еврокомиссией.

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По мнению болгарских властей, строительство хаба, о котором впервые было заявлено 9 февраля 2015 года на энергетическом форуме в Софии, позволило бы частично диверсифицировать поставки газа в европейские страны. Из газохранилища, которое построят под Варной, "голубое топливо" будет идти в Болгарию, Румынию и Сербию. Около 43 млрд кубометров планируется поставлять в Центральную Европу.

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Ранее УНИАН сообщал о планах российского "Газпрома" снизить с 1 января поставки газа в адрес отчасти принадлежащей ему частной болгарской компании Overgas.

Заявление "Газпрома" послужило основанием для экстренного заседания руководителей газовой отрасли с премьер-министром Бойко Борисовым для разработки мер в ожидании вероятных перебоев с энергоснабжением страны зимой.