В "Нафтогазе" опровергают российский фейк о поставках газа в Геническ из оккупированного Крыма

Об этом Коболев написал на своей странице в Facebook.

"Завтра утром пресс-служба НАК обязательно даст комментарий по этому поводу", - отметил председатель "Нафтогаза".

Шановні ФБ друзі, читачі та всі інші, хто щиро вболіває за надання миттєвої відсічі російській пропаганді щодо фейку про... Posted by Andriy Kobolyev on Monday, January 4, 2016

Накануне вечером российские СМИ обнародовали информацию, что якобы по личной просьбе городского главы Геническа Александра Тулупова президент России Владимир Путин поручил восстановить реверс газа с территории оккупированного Крыма в этот город.

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В частности, издание ТАСС процитировало пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который заявил, что "от имени жителей Геническа мэр этого города (...) обратился к российской стороне с просьбой обеспечить поставки газа, чтобы не дать замерзнуть жителям города". При этом, Путин в ответ на это "обращение", якобы "исходя из гуманитарных соображений, поручил проработать вопрос о возможности обеспечения подобных поставок".

При этом, городской голова Александр Тулупов опроверг данную информацию, о чем сообщает Генический информационный портал "Новый визит". "Как я вообще мог обратиться к президенту России?" - прокомментировал он изданию распространенную информацию.

По словам мэра города, по поводу проблемы газообеспечения Геническа он общался только с украинской стороной.

Напомним, 2 января 2016 года в городе Геническе, из-за понижения температуры воздуха ниже -14 C и ограниченной мощностью по добыче газа Стрелкового месторождения, произошло понижение давления на коммунальном газопроводе. Вследствие чего в 1800 абонентам многоэтажных домов и 400 абонентам частного сектора не хватило давления газа для работы газовых автономных отопительных приборов.