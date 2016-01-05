Цены на нефть продолжают расти на фоне эскалации конфликта Саудовской Аравии и Ирана

На торгах во вторник, 5 января, цены на нефть продолжили незначительный рост на фоне конфликта Ирана и Саудовской Аравии.

По данным Интерконтинентальной биржи (ICE, Лондон), с начала торгов фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,1%, до $37,18 за баррель, фьючерсы на легкую нефть марки WTI подорожали на 0,2%, до $36,83 за баррель.

Читайте такжеВенесуэла прогнозирует нефть по $27 – требует внеочередного саммита ОПЕК4 января мировые цены на нефть выросли примерно на 4% из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Так, Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Ираном. Этому предшествовали резкие комментарии властей Ирана относительно казни шиитского проповедника в Саудовской Аравии, а также погром, устроенный демонстрантами в саудовском посольстве в Тегеране. Вслед за Саудовской Аравией дипотношения с Ираном разорвали Бахрейн и Судан, ОАЭ отозвали посла из Тегерана.