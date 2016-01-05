Reuters узнало подробности кибератаки на украинские облэнерго

В декабре хакеры совершили против украинских поставщиков электроэнергии несколько мощных кибератак, способных вывести их из строя.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, речь идет о Прикарпатьеоблэнерго и еще как минимум двух предприятиях, в сетях которых были обнаружены идентичные вредоносные программы.

Прикарпатьеоблэнерго сообщила о сбое 23 декабря, вследствие чего проблемы с поставкой электроэнергии наблюдались на территории всей области, включая Ивано-Франковск, пишет «Лига.Новости».

"Служба безопасности Украины обвинила в кибератаке Россию, а Министерство энергетики и угольной промышленности создало специальную комиссию, которая должна была провести расследование", - отмечает агентство.

Само предприятие заявило тогда о "вмешательстве" в работу системы. Кремль никак не прокомментировал инцидент.

По данным экспертов компьютерной безопасности, нападение на Прикарпатьеоблэнерго может стать первым случаем, когда посредством кибератаки удалось прекратить электроснабжение.

"Впервые мы имеем доказательство и можем связать вредоносную программу и конкретный сбой в работе системы", - заявил старший исследователь Trend Micro Кайл Вилойт.

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Хакеры использовали вредоносное ПО на платформе BlackEnergy, что позволило им получить доступ к сетям и инсталлировать программу KillDisk, способную удалять и перезаписывать файлы. Точное назначение KillDisk еще не установлено: непосредственное совершение атаки или ее маскировка.