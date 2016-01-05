В Геническе заявили, что получают из Крыма не российский, а украинский газ
Из оккупированного полуострова поступает около 20 тыс. куб.м. газа.
Геническ получает 70 тыс. куб.м. газа из Стрелковского месторождения, которое находится на территории Генического района.
Из оккупированного Крыма поступает около 20 тыс. куб.м. газа. Это не более 25% от потребности района в зимний период, сообщает «Новый Визит».
"Мы получаем из Крыма не российский, а украинский газ, который добывался у нас и был закачан в Глебовское газовое хранилище. Теперь его возвращают назад", - так прокомментировал первый заместитель Генической райгосадминистрации Алексей Сыщенко информацию росСМИ о российском газе для "замерзающего" Геническа.
По состоянию на 9:30 около 80% абонентов Геническа получили газ в свои дома. Сейчас специалисты "Херсонгаза" проводят поквартирный обход.
По словам Алексея Сыщенко, полностью обеспечить абонентов газом в оперативном штабе планируют к 12 часам.
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Как сообщал УНИАН, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев опроверг сообщения о поставках российского газа в Геническ и назвал их "фейком" российской пропаганды.