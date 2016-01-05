В Геническе заявили, что получают из Крыма не российский, а украинский газ

Геническ получает 70 тыс. куб.м. газа из Стрелковского месторождения, которое находится на территории Генического района.

Из оккупированного Крыма поступает около 20 тыс. куб.м. газа. Это не более 25% от потребности района в зимний период, сообщает «Новый Визит».

"Мы получаем из Крыма не российский, а украинский газ, который добывался у нас и был закачан в Глебовское газовое хранилище. Теперь его возвращают назад", - так прокомментировал первый заместитель Генической райгосадминистрации Алексей Сыщенко информацию росСМИ о российском газе для "замерзающего" Геническа.

По состоянию на 9:30 около 80% абонентов Геническа получили газ в свои дома. Сейчас специалисты "Херсонгаза" проводят поквартирный обход.

По словам Алексея Сыщенко, полностью обеспечить абонентов газом в оперативном штабе планируют к 12 часам.

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Как сообщал УНИАН, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев опроверг сообщения о поставках российского газа в Геническ и назвал их "фейком" российской пропаганды.