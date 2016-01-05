Печерский суд арестовал украденные Россией "вышки Бойко"

Печерский районный суд Киева наложил арест на самоподъемные плавучие буровые установки "Петр Годованец" и "Украина" (так называемые "вышки Бойко"), которые принадлежат экспроприированной Россией компании "Черноморнефтегаз".

Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно решению, арест на буровые установки В312 - "Петр Годованец" и В319 - "Украина" производства компании Keppel Corporation (Сингапур) был наложен по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины 23 декабря 2015 года. При этом обращение прокуроров в суд было подано 21 декабря.

Отмечается, что установки арестованы в рамках уголовного производства от 1 апреля 2014 года о подозрении в злоупотреблении должностными лицами Министерства энергетики и угольной промышленности, НАК "Нафтогаз Украины" и "Черноморнефтегаза" при закупке данных установок.

В доводах прокуратуры также указывается, что 14 декабря 2015 года установки незаконно были перемещены с Одесского газового месторождения (северо-западная часть шельфа Черного моря) ближе к оккупированному Россией Крыму.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2015 года украинские морские пограничники зафиксировали факт нарушения Россией норм международного Морского права. В частности, пограничники выявили и задокументировали, что две самоподъемные буровые установки (СПБУ) «Петр Годованец» и «Украина», которые в 2014 году были незаконно захвачены Российской Федерацией при аннексии Крыма, перемещены из зоны Одесского газового месторождения ближе к полуострову Крым.

Министерство иностранных дел Украины расценивает перевозку Россией буровых установок в Черном море как «очередной эпизод широкомасштабного грабежа имущества и природных ресурсов».

Читайте такжеГлава ГПСУ сообщил о спецоперации по обнаружению захваченных РФ буровых установок

В ноябре стало известно, что НАК «Нафтогаз Украины» намерен нанять американскую юридическую компанию для подачи отдельного от Министерства юстиции Украины иска в международный арбитражный суд по своим активам в аннексированном Россией Крыму.

Вместе с тем, «Нафтогаз Украины» оценил в 15,7 млрд грн стоимость утраченных активов в Крыму после его аннексии РФ и будет через международные суды добиваться восстановления контроля над полуостровом и возмещения ущерба.