"Нафтогаз" объяснил ситуацию с поставками газа в Геническ из оккупированного Крыма

Город Геническ (Херсонская обл.) с начала оккупации Россией Автономной республики Крым обеспечивается газом исключительно из месторождения Стрелковое, расположенного в Херсонской области возле Арабатской стрелки, сообщает пресс-служба Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

«Российский газ в Геническ не поставлялся и не поставляется», - заявили в «Нафтогазе».

Согласно сообщению, Геническ физически не присоединен к другим участкам газотранспортной сети материковой Украины.

В «Нафтогазе» сообщили, что поставки газа для нужд населения города в летний период осуществляются за счет текущей добычи на Стрелковом месторождении. Избыток добытого летом газа, который не могут использовать жители Геническа, передается для временного хранения в ПХГ Глебовское, которое находится на временно оккупированной территории. Зимой украинский газ отбирается из ПХГ и направляется в Геническ для покрытия пиковых уровней потребления.

«С 1 января 2016 года оккупационные власти АР Крым в течение четырех суток блокировали херсонский газ, хранящийся в Глебовском подземном хранилище (на территории Крыма), в котором объемов газа более чем достаточно для обеспечения потребностей города до конца отопительного периода», - подчеркнули в госкомпании.

Также сообщается, что за 2014 год город использовал 9,2 млн куб. м газа. Максимальная производственная мощность месторождения составляет 25 млн куб. м газа в год. Оператором месторождения с марта 2014 года является частная украинская газодобывающая компания «Пласт».

Как сообщал УНИАН, 2 января в Геническе из-за снижения температуры произошло падение давления в коммунальном газопроводе, вследствие чего у 2 тыс. абонентов многоэтажных домов и 400 абонентов частного сектора не хватило давления газа для работы газовых автономных отопительных приборов. Две газораспределительных станции были переведены из автоматического на ручное управление. К утру 3 января газоснабжение в многоэтажках было восстановлено, проблемы с газоснабжением оставались лишь у абонентов частного сектора.

5 января вице-премьер-министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко сообщил, что все потребители Генического района в настоящее время полностью обеспечены электроэнергией и централизованным водоснабжением. По его данным, газом снабжена больница, три школы переведены на минимальное давление на время зимних каникул, четыре детсада - на твердотопливные котлы.

Он также сообщил, что в Геническе на сегодняшний день работает три пункта обогрева на базе 1-й общеобразовательной школы, спортивной школы-интерната и ВПУ-17 с возможностью принять до 280 человек.