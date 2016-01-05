"Укртрансгаз" завершил ремонт взорвавшегося газопровода на Закарпатье

Об этом сообщил в Facebook глава пресс-службы компании Максим Белявский.

"Сегодня ночью (5 января - УНИАН) успешно завершены работы по восстановлению целостности участка газопровода "Союз", разгерметизировавшегося 1 января", - написал он.

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Как сообщал УНИАН, 1 января 2016 года в результате разгерметизации участка газопровода "Союз" на территории Хустского района Закарпатья произошел взрыв газа с последующим пожаром и поднятием огненного столба на 50 метров в высоту. В результате аварии никто из людей не пострадал, масштабных разрушений нет, вред окружающей среде не нанесен, отключения населенных пунктов Закарпатья не было, а транзит газа из России в страны Евросоюза не нарушался.

2 января в полиции заявили, что причиной пожара на газопроводе стала разгерметизация трубы на глубине 1-1,5 метра из-за проседания почвы. При этом в полиции подчеркнули, что труба, в которой воспламенился газ, является резервной. Поставки газа по ней в Словакию не осуществлялись.