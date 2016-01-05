Глава РГА: газовый кризис в Геническе – российская провокация

Глава Генической райгосадминистрации Александр Воробьев считает проблемы с газоснабжением в Геническе (Херсонская область) результатом российских провокаций.

Об этом чиновник заявил, комментируя корреспонденту УНИАН ситуацию с отключением 2 января от газоснабжения более 2 тысяч абонентов граничащего с Крымом Геническа.

Воробьев заявляет, что газовый кризис в Геническе - это искусственно смоделированная ситуация. В прошлом году риск возникновения проблем с газоснабжением был не меньший, учитывая погодные условия. Но тогда вопрос удалось урегулировать. Сейчас же агрессор намеренно обостряет конфликт, считает он.

4 января руководство Генического района сообщило, что на уровне Киева есть договоренность с Крымом о реверсных поставках газа, то есть, украинский газ, который ранее был закачан в хранилища на полуострове, будут поставлять обратно в Геническ.

"Вчера в 21:45 Крым открыл задвижку, и газ пошел к нам. Сейчас давление в трубах есть, но ночью газ не подавали, чтобы избежать несчастных случаев. Сегодня с самого утра, по технике безопасности, специалисты делают поквартирный обход, проверяют всю газовую технику, которая работает в домах геничан", - сказал Воробьев.

"Другой вопрос, какой ценой отвоеван этот газ? Вчера прошла информация, что мэр Геническа якобы звонил Путину (президенту РФ Владимиру Путину - УНИАН) и лично просил, чтобы тот открыл задвижку. Об этом сразу же все раструбили, что самое интересное, даже Песков (пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков - УНИАН) эту информацию подтвердил. Я со своей стороны заявляю, что по подаче газа общался исключительно с Кабинетом министров, с первым вице-премьером Геннадием Зубко. Мы пытались решить проблему на этом уровне. Кто и для каких целей решил распространить такую провокацию, мы можем только догадываться", - заявляет глава РГА.

По словам чиновника, провокация со стороны РФ связана с газовыми махинациями.

"Понимаете, этот газ был. Счетчики, которые фиксируют подачу газа со стволов с моря, показывали 2 885 кубов в час. У нас же необходимость при температуре -20 составляет 3100-3200 кубов, то есть, такая подача была достаточной. Тем более, что сейчас школы на каникулах, можно было там снизить уровень. Проблема была в том, что этот газ, 2885 кубов, он не доходил до Геническа. На протяжении 40 километров он "терялся". То есть, либо был факт воровства, либо утечка", - отметил Воробьев. По его словам, на территории подконтрольной Украине ничего не выявили, а на оккупированной - нет возможности обследовать.

"Как только я озвучил этот вопрос и мы начали "бить в колокола", сразу же оккупант решил проявить такую доброжелательность и открыть задвижку. Именно поэтому непонятно, какой ценой завоевано это счастье", - говорит Воробьев.

По его словам, местные власти Геническа уже 2 января урегулировали ситуацию с газоснабжением в объектах социальной сферы, организовали пункты обогрева но, когда начали разбираться в причинах, проблема моментально получила политический окрас.

"Как только мы начали выяснять, куда же девается газ, проснулась Москва. Мне звонили в приемную из "Эхо Москвы", представьте. Страна-оккупант, которая отобрала у нас часть государства и продолжает воевать, позволяет себе звонить и что-то спрашивать. Это за пределами моего понимания", - рассказал глава Генической РГА.

"Я не могу сказать, какие именно провокации за этим последуют и к чему это все, но мы тут, в Геническом районе, ничего не допустим", - заявляет Воробьев.

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Как сообщал УНИАН, 2 января в Геническе из-за резкого снижения температуры упало давление в системе газоснабжения, и более 2 тысяч абонентов многоэтажных домов и 400 абонентов частного сектора не хватило давления газа для работы газовых автономных отопительных приборов.

По данным Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", город Геническ (Херсонская область) с начала оккупации Россией Автономной республики Крым обеспечивается газом из месторождения Стрелковое, расположенного в Херсонской области возле Арабатской стрелки. Так, поставки газа для нужд населения города в летний период осуществляются за счет текущей добычи на месторождении, а избыток добытого летом газа передается для временного хранения в ПХГ Глебовское, которое находится на временно оккупированной территории. Зимой украинский газ отбирается из ПХГ и направляется в Геническ для покрытия пиковых уровней потребления.

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"С 1 января 2016 года оккупационные власти АР Крым в течение четырех суток блокировали херсонский газ, хранящийся в Глебовском подземном хранилище (на территории Крыма), в котором объемов газа более чем достаточно для обеспечения потребностей города до конца отопительного периода", - заявила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".