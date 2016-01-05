Еврокомиссия получила жалобу "Нафтогаза" по "Северному потоку-2"

Крупнейший в Украине государственный энергохолдинг "Нафтогаз Украины" через Секретариат Энергетического сообщества подал жалобу в Еврокомиссию по поводу проекта строительства второй нитки газопровода "Северный поток", говорится в сообщении Энергосообщества.

"Секретариат Энергетического сообщества передал Европейской комиссии жалобу украинской Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" в соответствии со статьей 90 Договора о создании Энергетического сообщества. Жалоба касается предполагаемого нарушения законодательства Энергетического сообщества проектом Nord Stream-2", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в начале сентября 2015 года российский "Газпром", Shell, OMV, E.On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода "Северный поток-2". В октябре президент России Владимир Путин лично дал старт строительству газопровода "Ухта – Торжок-2", который обеспечит поставку газа по газопроводу "Северный поток-2" для поставок газа из России в Европейский Союз в обход Украины.

26 ноября правительства 10 европейских стран обратились в Еврокомиссию с письмом, в котором заявили, что проект строительства "Северного потока-2" противоречит интересам ЕС. Документ подписали главы правительств Болгарии, Чехии, Эстонии, Греции, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии. Они призвали провести тщательную проверку проекта газопровода и призвали к широкому обсуждению "Северного потока-2" на саммите ЕС в декабре.

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Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Иоханнес Хан уверяет, что проект строительства газопровода "Северный поток-2" будет тщательно проверен на соответствие европейскому законодательству.