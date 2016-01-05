Минэнергоугля направило 70 миллионов на выплату шахтерам долгов по зарплате

Министерство энергетики и угольной промышленности направило 70 миллионов гривень на погашение задолженности по заработным платам шахтерам государственных угольных предприятий, говорится в сообщении министерства.

Источником финансирования, как отметили в министерстве, являются авансовые платежи госкомпании "Центрэнерго" за поставленный, но еще не отфактурованный уголь.

Ранее, 4 января, горняки трех из шести шахт госпредприятия "Львовуголь" провели забастовку из-за долгов по зарплате.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 25 декабря 2015 года решил ликвидировать одну убыточную государственную шахту в Донецкой области.

Летом 2015 года Кабмин принял решение ликвидировать шахту "Родинская" государственного предприятия "Красноармейскуголь" (Донецкая область), шахту "Заречная" госпредприятия "Львовуголь" (Львовская область) и шахту №9 "Нововолынская" госпредприятия "Волыньуголь" (Волынская область).

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Правительство на протяжении года не оказывает поддержку госшахтам, планируя полностью реформировать отрасль, закрыв больше 10 предприятий, а оставшиеся 24 шахты выставить на приватизацию.