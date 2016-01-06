Почти все абоненты Геническа подключены к газоснабжению

Об этом сообщил председатель правления ПАО «Херсонгаз» Альберт Зангиев, передает пресс-служба Херсонской ОГА.

«Сейчас все многоэтажки подключены к газоснабжению, осталось подключить еще незначительную часть частного сектора», - сказал Зангиев.

По его словам, в ПАО «Херсонгаз» есть договор с частной украинской газодобывающей компанией "Пласт" на поставку газа, также есть договоры с Укртрансгазом и Магистральными газопроводами.

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«Через их газопроводы проходит газ. Источником поставок является компания «Пласт»», - отметил председатель правления ПАО «Херсонгаз».

«Жителям Геническа все равно откуда они получают газ, единственное, что их беспокоит - это тепло в домах, вот о чем надо думать. Мы выполняем свою работу, поставляем газ конечному потребителю. Все стороны действуют согласно подписанного соглашения. «Пласт» обеспечивает выполнение договорных обязанностей, как поставщик. Мы обеспечиваем свою обязанности перед потребителем», - отметил Альберт Зангиев.

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Как сообщал УНИАН, 2 января 2016 года в городе Геническе, из-за понижения температуры воздуха ниже -14 C и ограниченной мощностью по добыче газа Стрелкового месторождения, произошло понижение давления на коммунальном газопроводе. Вследствие чего у 1800 абонентов многоэтажных домов и 400 абонентов частного сектора не хватило давления газа для работы газовых автономных отопительных приборов.