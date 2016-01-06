Российских хакеров заподозрили в кибератаках на украинские облэнерго - The Washington Post

Об этом заявили американские эксперты по кибербезопасности, пишет РБК со ссылкой на The Washington Post.

Как отмечает газета, власти США публично не комментировали произошедшее, при этом спецслужбы в настоящий момент анализируют произошедшее. Аналитики крупных компаний в сфере IT-безопасности отмечают, что взлом стал одной из первых атак, которая смогли повлиять на жизнь рядовых граждан.

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"Это определенно поворотная точка. Мы и прежде встречали примеры разрушительных атак на энергетические компании, но никогда раньше они не вызывали массовые отключения электроэнергии... Это сценарий, которого мы опасались долгое время, - заявил Джон Халткуист, глава отдела кибершпионажа iSight, которая выпустила посвященный взлому отчет. - У нас есть серьезные основания полагать, что это нападение является российским по происхождению".

Вчера УНИАН сообщал, что в декабре хакеры совершили против украинских поставщиков электроэнергии несколько мощных кибератак, способных вывести их из строя.

Отмечалось, что Служба безопасности Украины обвинила в кибератаке Россию, а Министерство энергетики и угольной промышленности создало специальную комиссию, которая должна была провести расследование. Кремль никак не прокомментировал инцидент.