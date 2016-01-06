На рынке нефти очередной обвал: баррель стоит меньше $36

На торгах в среду, 6 января, цены на нефть обвалились после роста с начала года на 4% на фоне конфликта Ирана и Саудовской Аравии.

По данным Интерконтинентальной биржи (ICE, Лондон), с начала торгов фьючерсы на нефть марки Brent опустились на 1,8%, до $35,79 за баррель, фьючерсы на легкую нефть марки WTI упали на 1,06%, до $35,59 за баррель.

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Совет Безопасности ООН проведет 6 января экстренную встречу в связи с объявленным КНДР испытанием водородной бомбы. Совещание будет закрытым и созвано по запросу США и Японии.