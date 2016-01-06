Саудовская Аравия в борьбе за рынки резко снизила цены на нефть для Европы

​Саудовская государственная нефтяная компания Aramco увеличила скидку на февральские поставки на $0,60/барр. для северо-западной Европы и на $0,20/барр. для средиземноморских клиентов, сообщает The Wall Street Journal. При этом цены для Азии были увеличены на $0,60/барр, а для США оставлены неизменными.

Снижение цен Саудовской Аравией идет в разрез с европейскими рыночными тенденциями, отмечает издание. Россия в последнее время увеличила цены на свою нефть марки Urals, а котировки фьючерсов указывают на ожидания роста стоимости марки Brent со стороны трейдеров, полагает старший аналитик британской консалтинговой компании KBC Advanced Technologies Эхсан уль-Хак.

Действия Саудовской Аравии очевидно являются подготовкой к борьбе за европейские нефтяные рынки, которая начнется в этом году с увеличением поставок из Ирана после снятия с него санкций, пишет WSJ. Aramco объявила о снижении цен на фоне полномасштабного конфликта между Эр-Риядом и Тегераном, который привел к полному разрыву отношений между двумя странами.

Саудовская Аравия и ее союзники разорвали дипотношения с Ираном или понизили их уровень после нападения на саудовское посольство в Тегеране в ходе протестов против казни шиитского богослова властями суннитского королевства. В Йемене Иран поддерживает шиитских боевиков, сражающихся с официальными властями, пользующимися саудовской поддержкой. В Сирии, наоборот, Саудовская Аравия поддерживает суннитских мятежников, пытающихся свергнуть президента Башара Асада, опирающегося на Иран, пишет РБК.

До введения Евросоюзом санкций против Ирана в 2012 году, Италия и Испания импортировали из этой страны соответственно 13% и 16% нефти. Место Ирана заняли Саудовская Аравия, Россия и другие страны, но Тегеран рассчитывает вернуться на европейский рынок. В прошлом году он уже сократил номинальные цены для северо-западной Европы на 27%, хотя еще и не может продавать нефть в этот регион.

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Президент Иранского союза экспортеров нефти Хамид Хосейни заявил, что ожидает усиления конкуренции со стороны Саудовской Аравии по политическим мотивам. Он отметил, что «Иран вернется в Европу», возможно, предложив лучшие условия кредитования и бартерный обмен нефти на товары.