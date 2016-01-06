В Геническе полностью возобновили подачу тепла - Зубко

Об этом Зубко написал в своем Twitter.

"Геническ с теплом! По состоянию на 11.00 все работы по подключению газоснабжения закончены. Газ есть у всех жителей", - сообщил Зубко.

#Генічеськ з теплом! Станом на 11.00 всі роботи з підключення газопостачання закінчено. Газ є у всіх мешканців. — Геннадій Зубко (@ZubkoGennadiy) January 6, 2016

Вице-премьер уточнил, что подключено 400 абонентов частного сектора и 1 тыс. 800 жителей 51 многоэтажного дома.

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Как сообщал УНИАН, 2 января в Геническе из-за резкого снижения температуры упало давление в системе газоснабжения и более 2 тыс. абонентов многоэтажных домов и 400 абонентов частного сектора остались без газа.

По данным НАК «Нафтогаз Украины», Геническ с начала оккупации Россией Автономной Республики Крым обеспечивается газом с месторождения Стрелковое, расположенного в Херсонской области возле Арабатской стрелки. Поставки газа для нужд населения города в летний период осуществляются за счет текущей добычи на месторождении, а избыток добытого передается для временного хранения в ПХГ «Глебовское», которое находится на временно оккупированной территории Крыма. Зимой украинский газ отбирается из ПХГ и направляется в Геническ для покрытия пиковых уровней потребления.

С 1 января 2016 года оккупационные власти АРК в течение четырех суток блокировали херсонский газ, хранящийся в Глебовском подземном хранилище.

Председатель Генической райгосадминистрации Александр Воробьев назвал проблемы с газоснабжением результатом российских провокаций.