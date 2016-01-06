Обвал на рынке нефти продолжается: цена барреля опустилась до $35

На торгах в среду, 6 января, цены на нефть продолжают снижаться после роста с начала года на 4% на фоне конфликта Ирана и Саудовской Аравии. Стоимость топлива достигла минимума с июля 2004 года.

По данным Интерконтинентальной биржи (ICE, Лондон), к 13:20 по киевскому времени фьючерсы на нефть марки Brent опустились на 3,5%, до $35,18 за баррель, фьючерсы на легкую нефть марки WTI упали на 2,4%, до $35,11 за баррель.

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Кроме того, на инвесторов оказывает давление сообщение из КНДР о проведении ядерного испытания, что может усложнить ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове.