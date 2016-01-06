Долг потребителей перед "Нафтогазом" за неделю сократился почти на 10%

Предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ), теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), а также ряд промышленных потребителей по состоянию на 5 января 2016 года задолжали НАК "Нафтогаз Украины" 16,6 миллиарда гривень за потребленный природный газ, что на 9,5%, или на 1,749 миллиарда гривень, меньше показателя прошлой недели, говорится в сообщении государственного энергохолдинга.

Согласно сообщению, долг предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, используемый для производства тепловой энергии, составляет 12,8 миллиарда гривень, из них на 2015 год приходится 717 миллионов гривень. За прошедшую неделю задолженность уменьшилась на 1,108 миллиарда гривень (8,0%).

Суммарная задолженность электрогенерирующих предприятий за газ составляет 2,9 миллиарда гривень, что на 18,2% ниже показателя прошлой недели.

"Уменьшение задолженности в этой категории потребителей произошло, в основном, за счет "Киевэнерго" (на 448 миллионов гривень). Полностью рассчитались за поставленный газ "ДТЭК Востокэнерго", "ДТЭК Днепроэнерго" и "ДТЭК Западэнерго", - говорится в сообщении "Нафтогаза".

Прямые промышленные потребители, по данным "Нафтогаза", за прошедшую неделю сократили задолженность за газ на 0,2%, - до 930 миллионов гривень.

"Из около 380 промышленных предприятий, которым "Нафтогаз" поставляет или поставлял газ, значительную просроченную задолженность имеют 15 потребителей. Из них наибольшая суммарная задолженность остается у следующих предприятий: ОАО "Лисичанский стеклозавод "Пролетарий" (482 миллионов гривень), ПАО "Алчевский металлургический комбинат" (166 миллионов гривень) и ПАО "Энергомашспецсталь" (158 миллионов гривень)", - отметили в компании.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 14 мая 2015 года приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о стабилизации финансового состояния НАК "Нафтогаз Украины", который дает крупнейшему в Украине государственному энергохолдингу право на принудительное взыскание долгов за потребленный газ, а также на продажу долгов третьим лицам на аукционах.

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"Нафтогаз Украины" в январе-сентябре 2015 года получил 0,2 миллиарда гривень чистой прибыли по сравнению с убытком 42,2 миллиарда гривень за аналогичный период прошлого года.