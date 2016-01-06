Импортный газ для Украины в декабре стоил на таможне в среднем $235,99

Средняя таможенная стоимость импортируемого в Украину газа в декабре 2015 года увеличилась по сравнению с ноябрем 2015 года на 2,7% - до 235,99 доллара, или 5 585,72 гривни за тысячу кубометров.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

Соответствующие данные были получены в результате анализа периодических таможенных деклараций, оформляющихся при транспортировке "голубого топлива" на территорию Украины.

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Как сообщал УНИАН, средняя таможенная стоимость импортируемого в Украину газа в октябре 2015 года составила 231,51 доллара за тысячу кубометров, в ноябре – 229,69 доллара.