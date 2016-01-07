Российский Мурманск остался без газоснабжения - СМИ

Об этом сообщает издание FlashNord.

Отмечается, что проблемы наблюдаются во всех районах города. В некоторых домах газоснабжение отсутствует полностью, в других оно есть, но давление газа такое, что "невозможно вскипятить чайники или разогреть пищу".

"В дежурной службе ОАО «Мурманоблгаз» заявили, что перебои с газоснабжением связаны с низкой температурой на улице и «образованием конденсата, который мешает нормальному газоснабжению». О том, когда проблемы могут быть решены, в «Мурманоблгазе» затруднились ответить", - пишет издание.

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Сообщается, что на сайте предприятия опубликовано объявление, согласно которому жителям не рекомендовано использовать газовые плиты для отопления помещений и нагрева воды.

«В связи с понижением температуры наружного воздуха и увеличением расхода газа в осенне-зимний период в населенных пунктах Мурманской области возможны перебои в газоснабжении жилых домов», — говорится в объявлении.

По данным мурманского Гидрометцентра, температура воздуха в областном центре по состоянию на 17.00 (по Киеву) опустилась до −28ºС градусов.

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Ранее УНИАН сообщал, что 2 января в Геническе Херсонской области Украины из-за резкого снижения температуры упало давление в системе газоснабжения и более 2 тыс. абонентов многоэтажных домов и 400 абонентов частного сектора остались без газа.

По данным НАК «Нафтогаз Украины», Геническ с начала оккупации Россией Автономной Республики Крым обеспечивается газом с месторождения Стрелковое, расположенного в Херсонской области возле Арабатской стрелки. Поставки газа для нужд населения города в летний период осуществляются за счет текущей добычи на месторождении, а избыток добытого передается для временного хранения в ПХГ «Глебовское», которое находится на временно оккупированной территории Крыма. Зимой украинский газ отбирается из ПХГ и направляется в Геническ для покрытия пиковых уровней потребления.

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С 1 января 2016 года оккупационные власти АРК в течение четырех суток блокировали херсонский газ, хранящийся в Глебовском подземном хранилище.

Председатель Генической райгосадминистрации Александр Воробьев назвал проблемы с газоснабжением результатом российских провокаций.