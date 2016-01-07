Цена нефти обрушилась ниже $32,8 за баррель
09:15, 07 января 2016Энергетика
14042
Стоимость нефти упала в четверг до нового минимума по меньшей мере с 2004 года.
Цена нефти обрушилась ниже $32,8 за баррель / fdlx.com
Как свидетельствуют данные агентства Bloomberg, стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:12 по Киеву 7 января рухнула до 32,77 доллара за баррель.
Читайте такжеСаудовская Аравия в борьбе за рынки резко снизила цены на нефть для Европы
Падение относительно уровня закрытия предыдущей сессии составило 1,46 доллара за баррель, или 4,27%.
В свою очередь стоимость фьючерсов на американскую нефть WTI на Нью-Йоркской бирже составила 32,64 доллара за баррель, упав на 1,33 доллара за баррель, или 3,92%.
Читайте такжеРоссийский рубль снова установил антирекорд на фоне падения цен на нефть
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter