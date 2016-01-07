Цена нефти обрушилась ниже $32,8 за баррель

Как свидетельствуют данные агентства Bloomberg, стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:12 по Киеву 7 января рухнула до 32,77 доллара за баррель.

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Падение относительно уровня закрытия предыдущей сессии составило 1,46 доллара за баррель, или 4,27%.

В свою очередь стоимость фьючерсов на американскую нефть WTI на Нью-Йоркской бирже составила 32,64 доллара за баррель, упав на 1,33 доллара за баррель, или 3,92%.

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