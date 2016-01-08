Яценюк поручил пересчитать плату за отопление для домов, где теплоснабжение было предоставлено некачественно

Об этом он заявил на заседании Межведомственного оперативного штаба Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в пятницу, 8 января.

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Премьер отметил, что присутствует большое количество жалоб граждан, в частности жителей Киева, насчет низкой температуры теплоносителей.

Глава правительства напомнил, что Кабмин принял решение, «которое четко предусматривает обязанность перерасчета в том случае, если услуга предоставлена не в полном объеме или некачественно»: «Некачественно – это значит, когда батарея холодная, а выставляют (счет), как за горячую».

«Все зависит от качества услуги. Услуга оказана в полном объеме – значит, она оплачивается в полном объеме. Если услуга не оказана в полном объеме, то она и не оплачивается», - подчеркнул Арсений Яценюк.

Глава правительства поручил во всех объектах теплоснабжения, где услуга не была оказана качественно, осуществить перерасчет: «И главное - запланировать в текущем году соответствующие ремонтные работы по таким домам».

Он подчеркнул, что одним из ключевых аспектов при проведении реформы энергетического сектора является качество предприятий теплокоммунэнерго, «то есть качество того, как они работают».

«Прошу этот вопрос безотлагательно поставить перед киевской властью», - подчеркнул Арсений Яценюк.

Глава правительства напомнил, что в прошлом году местные бюджеты увеличили свои доходы на 40%: «Надеюсь, что текущий год также будет очень плодотворным для местных бюджетов. Ключевой вопрос – куда эти деньги деваются».

Он напомнил о работе местных программ по энергоэффективности и отметил эффективность этих программ во Львовской области и ряде других регионов: «И для Киева, и для всех остальных городов крайне важно отправлять эти деньги непосредственно на энергоэффективность, то есть на ремонт сетей и утепление домов».

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Часть этих средств, подчеркнул он, компенсируется из государственного бюджета: «Мы их, конечно, перечислим, но от этого в доме теплее не становится. Станет теплее только тогда, когда будут восстановлены сети и когда окна поменяют и утеплят дома. И это - наша общая задача в части также внедрения энергетической реформы».