Яценюк заверил, что в газохранилищах накоплен достаточный объем газа

Об этом заявил глава правительства Арсений Яценюк в «10 минутах с премьер-министром» в воскресенье вечером.

Читайте такжеИмпортный газ для Украины в декабре стоил на таможне в среднем $235,99«В украинских газовых хранилищах сейчас в целом есть около 13 млрд кубометров газа. Это на 2,3 млрд больше, чем было в прошлом году», - подчеркнул он.

«Мы накопили достаточный объем газа», - подчеркнул Арсений Яценюк.

Премьер отметил, что Украина перестала покупать газ у Российской Федерации.

«1 января они выставили счет с ценой газа $212 за тысячу кубометров. Мы не покупаем газ в России, потому что мы покупаем газ в Европейском Союзе дешевле, чем нам предложила Россия. Средняя стоимость приобретения газа в Европейском Союзе около 200 дол», - сказал Арсений Яценюк.