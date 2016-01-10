Яценюк заверил, что в газохранилищах накоплен достаточный объем газа

19:32, 10 января 2016
Энергетика
14092

В газовых хранилищах Украины находится около 13 млрд кубометров газа - это на 2,3 млрд больше, чем было в прошлом году.

Фото УНИАН

Об этом заявил глава правительства Арсений Яценюк в «10 минутах с премьер-министром» в воскресенье вечером. 

Читайте такжеИмпортный газ для Украины в декабре стоил на таможне в среднем $235,99«В украинских газовых хранилищах сейчас в целом есть около 13 млрд кубометров газа. Это на 2,3 млрд больше, чем было в прошлом году», - подчеркнул он.

«Мы накопили достаточный объем газа», - подчеркнул Арсений Яценюк.

Премьер отметил, что Украина перестала покупать газ у Российской Федерации.

«1 января они выставили счет с ценой газа $212 за тысячу кубометров. Мы не покупаем газ в России, потому что мы покупаем газ в Европейском Союзе дешевле, чем нам предложила Россия. Средняя стоимость приобретения газа в Европейском Союзе около 200 дол», - сказал Арсений Яценюк.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter