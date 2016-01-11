США начинают экспортировать сжиженный природный газ
В США во вторник на терминал Sabine Pass в штате Луизиана должен прибыть танкер Energy Atlantic, чтобы впервые экспортировать из страны сжиженный природный газ (СПГ).
Об этом сообщает Ведомости со ссылкой на Financial Times.
Терминал принадлежит компании Cheniere Energy, большую часть первой партии газа у нее приобретет британская BG Group.
Начало экспорта СПГ из США может увеличить конкуренцию в отрасли и помешать планам конкурентов построить терминалы на восточном побережье Африки, на западном побережье Канады и в России, отмечает FT. Ожидается, что к концу десятилетия США станут третьим по величине экспортером СПГ после Катара и Австралии.
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Тем не менее старт экспорта из США происходит на фоне снижения цен на газ, которые часто привязаны к ценам на нефть. Поэтому экспорт СПГ из США в Японию, Южную Корею или Европу теперь не выглядит столь же коммерчески привлекательным, как еще несколько лет назад.
Ранее УНИАН сообщал, что американские поставщики газа вступят в конкуренцию с Россией на европейском рынке в феврале этого года, когда Литва получит из США первую партию сжиженного газа (СПГ)