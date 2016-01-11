США начинают экспортировать сжиженный природный газ

Об этом сообщает Ведомости со ссылкой на Financial Times.

Терминал принадлежит компании Cheniere Energy, большую часть первой партии газа у нее приобретет британская BG Group.

Начало экспорта СПГ из США может увеличить конкуренцию в отрасли и помешать планам конкурентов построить терминалы на восточном побережье Африки, на западном побережье Канады и в России, отмечает FT. Ожидается, что к концу десятилетия США станут третьим по величине экспортером СПГ после Катара и Австралии.

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Тем не менее старт экспорта из США происходит на фоне снижения цен на газ, которые часто привязаны к ценам на нефть. Поэтому экспорт СПГ из США в Японию, Южную Корею или Европу теперь не выглядит столь же коммерчески привлекательным, как еще несколько лет назад.

Ранее УНИАН сообщал, что американские поставщики газа вступят в конкуренцию с Россией на европейском рынке в феврале этого года, когда Литва получит из США первую партию сжиженного газа (СПГ)