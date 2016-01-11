Иран готов экспортировать газ в Европу

Об этом заявил директор по международным связям иранской Национальной газовой компании (National Iranian Gas Company (NIGC) Азизола Рамезани, сообщает Украинская правда со ссылкой на агентство Shana.

Рамезани сказал, что приоритетными для экспорта газа являются страны региона, при этом добавив, что Китай и Индия потенциально могут стать желанным пунктом назначения иранского газа.

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Он заявил, что Иран обладает большими запасами газа, чем Россия, поэтому его страна тоже может построить газопровод для поставки газа в Европу.

"Мы обязаны увеличить наше присутствие, используя современные технологии. Несмотря на то, что иранские запасы газа составляют 34 трлн кубических футов, производственная мощность страны составляет 200 млрд кубометров в год", - сказал Рамезани.

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