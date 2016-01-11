На Львовщине из-за аварии на газопроводе без газа остались 14 населенных пунктов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, разгерметизация подземного магистрального газопровода диаметром 500 мм произошла вблизи села Романовка Городокского района вчера, 10 января, в 14.58.

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«Для предотвращения утечки газа перекрыт поврежденный участок газопровода и прекращено газоснабжение 14 населенных пунктов Самборского и Городокского районов (около 3 тыс. абонентов)», - говорится в сообщении.

Причина разгерметизации газопровода устанавливается.

К восстановлению газоснабжения привлечены аварийные бригады управления магистральных газопроводов "Львовтрансгаз".