Нефть падает на опасениях о состоянии экономики Китая

Мировые цены на нефть в понедельник демонстрируют негативную динамику, продолжая оставаться вблизи уровня минимальных показателей за более чем 10 лет, на фоне сохраняющихся опасений инвесторов за состояние экономики Китая, ухудшение которой может усилить давление на цены от переизбытка предложения на мировых нефтяных рынках, свидетельствуют данные торгов, сообщает Прайм.

Отмечается, что по состоянию на 08:11 стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,92% - до 33,24 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 1,85% - до 32,55 доллара за баррель.

Опасения инвесторов в отношении экономики КНР усилились после того, как Народный банк Китая ослабил позиции юаня к доллару в первую неделю 2016 года более чем на 1,5%. Это стало крупнейшим изменением курса национальной валюты КНР с августа 2015 года, когда дефляция юаня сильнейшим образом отразилась на мировых фондовых рынках.

Однако в пятницу китайский ЦБ повысил курс юаня к доллару до 6,5636 с 6,5646 юаня днем ранее. В понедельник регулятор продолжил укрепление юаня, установив курс на отметке 6,5626 юаня за доллар.

Тем не менее, участники рынка опасаются, что КНР продолжит девальвацию национальной валюты, стремясь поддержать экспортеров и сохранить конкурентоспособность на региональном рынке.

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Китай является вторым по величине в мире потребителем нефти после США, оказывая значительное влияние на уровень спроса на нефтяных рынках. Инвесторы опасаются, что ослабление китайской экономики и падение спроса со стороны КНР на "черное золото" обострят проблему избытка предложения на нефтяных рынках.