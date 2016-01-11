Запасы украинского газа за неделю сократились почти на 1 миллиард кубометров

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) со 2 по 9 января сократились на 6,2%, или на 848 млн кубометров, - до 12,904 миллиарда кубометров.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины - компании "Укртрансгаз".

По данным компании, среднесуточный объем отбора газа из подземных хранилищ сократился до 94 миллионов кубометров со 125 миллионов кубометров.

Читайте такжеУкраина из-за морозов увеличила потребление газа: запасы сократились до 13,8 миллиарда кубов

Как сообщал УНИАН, Украина рассчитывает закупать газ в 2016 году по цене менее 200 долларов за тысячу кубометров.

В то же время, в бюджете на 2016 год заложена средневзвешенная цена на газ для Украины на уровне 225 долларов за тысячу кубометров.