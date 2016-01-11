Кабмин продлил лицензирование экспорта антрацита

Кабинет министров Украины продолжил на 2016 год практику лицензирования экспорта угля-антрацита, введенную в 2014 году, а также обнулил квоты на экспорт в текущем году драгоценных металлов, включая золото и серебро, и природного газа украинского происхождения. Об этом говорится в постановлении №1176, опубликованном на веб-портале правительства.

Этим же постановлением Кабмин утвердил перечень озоноразрушающих веществ, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, а также перечень веществ, которые могут содержать озоноразрушающие составляющие, и потому их экспорт и импорт также потребует лицензирования. Перечень, как подчеркивается в постановлении, сформирован на основе Монреальского протокола.

Отдельным дополнением к постановлению определен перечень товаров, преимущественно продовольствия, которые импортируются в Украину в соответствие с квотной росписью из Республики Македония, с которой действует двухстороннее Соглашение о зоне свободной торговли.

В отношении экспорта антрацита сказано, что лицензии на экспорт этого сорта угля выдаются по согласованию с Минэнергоугля. Согласование осуществляет Минэкономразвития и торговли Украины без привлечения субъекта хозяйствования в порядке обмена информацией.

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Как сообщал УНИАН, Украина ввела лицензирование экспорта антрацита в ноябре 2014 года на фоне потери большей части шахт, добывающих антрацит и оказавшихся на неподконтрольной украинским властям территории на востоке страны.