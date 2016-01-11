Распродажа активов: Китай может купить долю в российской нефтяной компании

Одна из китайских госкомпаний ведет переговоры о покупке участия в ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", разрабатывающего Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное месторождение в Якутии, совместно с компанией Skyland Petroleum Group, доля в проекте может обойтись китайской компании в 730 миллионов долларов, сообщает Прайм со ссылкой на заявление основателя и главы Skyland Дэвида Робсона.

"Мы нашли хорошего китайского партнера, который является крупным государственным предприятием", - сказал Робсон, не уточнив названия компании.

По его словам, партнер Skyland из Китая выплатит две трети от общей суммы в 1,1 миллиарда долларов, которая позволяет приобрести 29% в Таас-Юряхе. Skyland, которая может получить треть или половину от этой 29%-ной доли, рассчитывает согласовать детали сделки с азиатской компанией к началу февраля.

На Среднеботуобинском нефтегазоконденсатном месторождении, одном из крупнейших в Восточной Сибири, добывается порядка 20 тысяч баррелей нефти в день. Запасы месторождения по категории С1+С2 составляют 133 миллионов тонн жидких углеводородов и 137 миллиардов кубометров газа.

Компания "Роснефть" 30 ноября закрыла сделку по продаже британской BP 20% участия в "Таас-Юрях Нефтегазодобыче". Окончательная договоренность по этой сделке была достигнута в июне 2015 года.

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Тогда же российская нефтекомпания подписала с Skyland Petroleum Group основные условия соглашения в отношении проекта, которое предусматривает продажу "Роснефтью" до 29% участия в "Таас-Юрях Нефтегазодобыче". В августе СМИ со ссылкой на Робсона сообщали, что компания планировала закрыть сделку по участию в проекте Таас-Юрях к концу 2015 года.

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Ранее также сообщалось, что "Роснефть" вела переговоры о вхождении в проект "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" с китайской CNPC. Кроме того, 18 декабря агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщало, что индийские компании Indian Oil Corp и Oil India ведут переговоры с "Роснефтью" о покупке до 29% доли в проекте.