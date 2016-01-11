"Укрнафта" подаст иск в Гаагский суд против России

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания "Укрнафта" обратилась в Международный арбитражный суд в Гааге с иском против Российской Федерации по поводу защиты инвестиций компании из-за потери в связи с аннексией Крыма.

Соответствующая информация обнародована на сайте арбитража.

Согласно сообщению, "Укрнафта" ссылается на регламент UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law, комиссия ООН по праву международной торговли) и соглашение между правительствами РФ и Украины от 27 ноября 1998 года о защите инвестиций (Соглашение между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров о поощрении и взаимной защите инвестиций).

Читайте также"ПриватБанк" инициировал арбитражное разбирательство против РФ за потери в связи с аннексией Крыма

Как сообщал УНИАН, крупнейший банк Украины "ПриватБанк" летом 2015 года инициировал арбитражное разбирательство против Российской Федерации в связи с утраченными инвестициями в Крыму после аннексии полуострова.

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Также, в конце декабря 2015 года НАК "Нафтогаз Украины" выбрал американскую юридическую компанию Covington & Burling для подачи иска в международный арбитражный суд относительно своих активов в аннексированном Россией Крыму.