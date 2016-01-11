Иран весной начнет продавать новый сорт нефти

Иран планирует начать продажу нового сорта тяжелой нефти в марте или апреле 2016 года благодаря росту добычи на месторождениях в Западном Каруне, вблизи границы с Ираком, сообщает Прайм со ссылкой на представителя Национальной иранской нефтяной компании (NIOC).

"Плотность нового сорта, который будет представлять собой смесь нефти с месторождения Ядаваран (провинция Хузестан), Северный и Южный Азадеган и ряда других, будет меньше, чем у марок Soroosh и Nowrooz, но выше, чем у смеси Iran Heavy", - говорится в сообщении.

Читайте такжеИран впервые после отмены санкций продал нефть в Евросоюз

Отмечается, что Иран пока не придумал название для нового сорта. Доступные для первой закупки объемы не указываются. Основным рынком сбыта нового сорта должны стать страны Азии. Агентство также отмечает, что ожидается интерес со стороны испанских нефтеперерабатывающих заводов.

Читайте такжеЭкспорт нефти из Ирана достиг шестимесячного максимума

Месторождение Ядаваран считается одним из крупнейших в Иране и, по оценкам экспертов, в состоянии давать до 300 миллионов баррелей нефти в сутки.