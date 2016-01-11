На Львовщине восстановили газоснабжение 14 отключенных населенных пунктов
15:07, 11 января 2016Энергетика
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В воскресенье произошла разгерметизация магистрального газопровода в Городокском районе Львовской области.
На Львовщине восстановили газоснабжение 14 отключенных населенных пунктов / УНИАН
Сегодня после полудня "Укртрансгаз" возобновил газоснабжение почти 3 тысяч абонентов во Львовской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель пресс-службы предприятия Максим Белявский.
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"В 13:10 "Укртрансгаз" возобновил газоснабжение для отключенных абонентов на Львовщине (в результате разгерметизации) по резервным газопроводам", - написал Белявский.
По его словам, работы по восстановлению работы разгерметизированного газопровода продолжаются.
Как сообщалось, во Львовской области из-за разгерметизации газопровода без газа остались 14 населенных пунктов Самборского и Городокского районов.
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