На Львовщине восстановили газоснабжение 14 отключенных населенных пунктов

Сегодня после полудня "Укртрансгаз" возобновил газоснабжение почти 3 тысяч абонентов во Львовской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель пресс-службы предприятия Максим Белявский.

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"В 13:10 "Укртрансгаз" возобновил газоснабжение для отключенных абонентов на Львовщине (в результате разгерметизации) по резервным газопроводам", - написал Белявский.

По его словам, работы по восстановлению работы разгерметизированного газопровода продолжаются.

Как сообщалось, во Львовской области из-за разгерметизации газопровода без газа остались 14 населенных пунктов Самборского и Городокского районов.