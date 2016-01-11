"Роснефть" продает свою сеть АЗС в Украине швейцарской Glusco Energy – СМИ

Одна из крупнейших в мире нефтяных компаний "Роснефть" продает свою сеть автозаправочных станций в Украине швейцарской Glusco Energy S.A., сообщает интернет-издание OilNews со ссылкой на собственные источники в Антимонопольном комитете Украины.

«Заявка подана 4 января, покупатель Glusco Energy S.A., Швейцария», - цитирует издание представителя АМКУ.

АМКУ и компания «Роснефть» пока не предоставляют свои комментарии по этому поводу.

Справка УНИАН. Компания «Роснефть» владеет в Украине около 141 АЗС, работающими под брендами Formula, ТНК, "Золотой Гепард", "Смайл". Также «Роснефть» владеет Лисичанским НПЗ, который является вторым по мощности нефтеперерабатывающим заводом в Украине, способным перерабатывать 16 млн тонн нефти в год.

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Вместе с тем, завод простаивает с весны 2012 года по инициативе предыдущего собственника – российско-британской компании ТНК-ВР. «Роснефть» стала полноправным собственником сети АЗС и завода весной 2013 года.