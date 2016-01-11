Суд снял арест с банковских счетов "Нефтегаздобычи" Ахметова

Печерский районный суд Киева снял арест с банковских счетов газодобывающей компании «Нефтегаздобыча», подконтрольной энергохолдингу ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.

Об этом говорится в решении суда от 30 декабря 2015 года, опубликованном на портале Единого государственного реестра судебных решений.

«Отменить арест, наложенный постановлением следственного судьи Печерского районного суда г. Киева Шапутько С.В. от 11 июня 2015 года в рамках дела № 757/20 276/15-к, а именно на денежные средства ЗАО «Нефтегаздобыча», - говорится в постановлении суда.

Согласно документу, суд снял арест с 15 банковских счетов компании.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря 2015 года Печерский районный суд Киева снял арест с газовой скважины № 11 Семиренковского месторождения Полтавской области, которая принадлежит компании «Нефтегаздобыча».

Компания «Нефтегаздобыча» – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. Основной акционер – энергетический холдинг ДТЭК Рината Ахметова.

Компания разрабатывает лицензионные участки на двух месторождениях в Полтавской области – Семиренковском и Мачухском. Доказанные запасы природного газа составляют 20 млрд куб. м, газового конденсата – 2 млн тонн.

Объем добычи природного газа по итогам 2013 года составил 506 млн куб. м, газового конденсата – 20 тыс. тонн. В 2012 году компания добыла 645,227 млн куб. м газа, что на 16,6% меньше, чем в 2011 году.