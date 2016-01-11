Российская нефть за 2015 год подешевела почти вдвое

Средняя цена на нефть марки Urals, основной товар российского экспорта, за 2015 год снизилась почти в два раза по сравнению с предыдущим годом и составила 51,23 доллара за баррель, сообщил эксперт Минфина РФ Александр Сакович, пишет РИА Новости.

В 2014 году средняя цена нефти Urals составляла 97,6 доллара за баррель, снизившись к показателю предыдущего года на 9,53%.

В декабре 2015 года средняя цена нефти этой марки составила 36,42 доллара за баррель против 61,07 доллара в предыдущем декабре.

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В официальных прогнозах Минэкономразвития РФ исходит из цены нефти в 50 долларов за баррель в 2015 и 2016 годах. Этот же прогноз заложен и в параметры бюджета РФ на текущий год.