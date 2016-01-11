В Украине выросли запасы дефицитного угля

Запасы дефицитной антрацитовой марки угля на складах украинских теплоэлектростанций с 5 по 11 января увеличились на 3%, – до 916,6 тыс. тонн с 890,1 тыс. тонн, говорится в сообщении госкомпании «Укрэнерго».

Согласно сообщению, запасы угля всех марок на складах ТЭС за указанный период увеличились до 2,265 млн тонн с 2,226 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк 27 ноября назвал недостаточными имеющиеся запасы угля в Украине и потребовал от профильных чиновников предоставить план четких мер для стабильной работы энергосистемы страны в условиях дефицита топлива.

Резервным источником поставок был выбран антрацитовый уголь из Южно-Африканской Республики, который Украина закупала в прошлом году. В текущем отопительном сезоне первый балкер BULK CHINA с углем из ЮАР в объеме 168 тыс. тонн прибыл в морпорт «Южный» 5 декабря.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, госкомпания «Центрэнерго» закупила первую партию южноафриканского угля по 57 долларов за тонну.

Прибытие следующей партии угля из ЮАР ожидается в январе 2016 года.