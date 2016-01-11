Порошенко: мы можем обойтись без российского газа

Россия объявила Украине торговую войну, однако украинские производители находят новые рынки, а Украина может обойтись без российского газа.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в Тернополе, сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко в Twitter.

«РФ объявила нам торговую войну, но мы можем обойтись без российского газа, наши производители находят новые рынки», - цитирует главу государства его пресс-секретарь.