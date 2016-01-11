Порошенко: мы можем обойтись без российского газа
18:44, 11 января 2016Энергетика
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Россия объявила Украине торговую войну, однако украинские производители находят новые рынки – президент
Порошенко: РФ объявила нам торговую войну / Фото УНИАН
Россия объявила Украине торговую войну, однако украинские производители находят новые рынки, а Украина может обойтись без российского газа.
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в Тернополе, сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко в Twitter.
«РФ объявила нам торговую войну, но мы можем обойтись без российского газа, наши производители находят новые рынки», - цитирует главу государства его пресс-секретарь.
РФ оголосила нам і торгівельну війну,але ми можемо обійтися без російського газу,наші виробники знаходять нові ринки - Президент у Тернополі
— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 11 января 2016
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