Обвал на рынке нефти продолжается: цена Brent упала ниже $32

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2016 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на более чем 5% до $31,94 за баррель.

Об этом свидетельствуют данные биржи, сообщает ТАСС.

Brent упала до самого низкого внутридневного уровня с весны 2004 года.

Котировка контракта на нефть WTI с поставкой в феврале на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упала до $31,75 за баррель. Таких низких значений WTI последний раз достигала в декабре 2003 года, пишет Bloomberg.

Основным негативным факторам для нефтяного рынка стал очередной обвал на рынке акций КНР, второго по величине потребителя топлива в мире.

Цена на нефть марки Brent упала за первые 6 торговых дней 2016 года на 12%, утянув за собой рубль и российский рынок акций.

Торги фьючерсами на нефть Brent начались в текущем году 4 января и пять сессий подряд завершались падением цены. 11 января снижение нефтяных котировок продолжается.

Существенное ускорение падения нефтяных котировок произошло 6 января на фоне решения государственной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco увеличить скидки на основные сорта своей нефти для потребителей из Европы.

Так, стоимость барреля для стран северо-западной Европы уменьшилась на $0,6 и на $0,2 для стран из Средиземноморского региона. Вместе с тем, для американских покупателей баррель нефти Extra Light подешевела на $0,5.

На этом фоне курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов 11 января вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1,55 руб. и составил 76,31 руб., превысив отметку 76 руб. впервые с 16 декабря 2014 г.; курс евро взлетал на 3,35 руб. до 83,97 руб.