Добыча угля в Украине за год сократилась в 1,6 раза

Добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в 2015 году из-за боевых действий на Донбассе сократилась в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом – до 39,759 млн тонн с 65 млн тонн.

Об этом свидетельствуют оперативные данных Министерства энергетики и угольной промышленности, размещенные на сайте Профсоюза работников угольной промышленности.

Согласно сообщению, 6,742 млн тонн, или 16,95%, от общего объема угля было добыто на государственных шахтах.

В декабре добыча угля в Украине составила 3,386 млн тонн. Из этого объема 576,4 тыс. тонн твердого топлива добыто на госшахтах.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2014 году из-за военных действий на Донбассе сократила добычу энергетического и коксующегося угля по сравнению с 2013 годом на 22% – до 65 млн тонн. Добыча энергетического угля сократилась на 29,3% – до 44,7 млн тонн.

Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности. При этом для стабильной работы энергосистемы власти приняли решение о необходимости импорта антрацита из Южно-Африканской Республики.