Россия отказалась продлевать договор о поставках электроэнергии в Украину - СМИ

Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в Минэнерго России.

«РФ не ведет переговоры на поставку электроэнергии из России в Украину. Продлевать его не будем, так как изначально он был увязан с договором на поставку электроэнергии из Украины в Крым», — отметил представитель Минэнерго РФ.

При этом отмечается, что продолжит действовать договор о параллельной работе энергосистем, по которому оплачиваются перетоки в аварийных ситуациях. Однако, объемы таких перетоков, как правило, невелики.

Читайте такжеРоссийских хакеров заподозрили в кибератаках на украинские облэнерго - The Washington PostИздание отмечает, что в 2014 году Украина закупала электроэнергию из энергосистемы России по контракту между "Интер РАО " и "Укринтерэнерго ", который действовал до конца 2015 года.