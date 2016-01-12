Обвал продолжается: цены на нефть упали ниже $31 за баррель

Мировые цены на нефть во вторник продолжают падение на фоне обеспокоенности инвесторов о состоянии экономики Китая и сохраняющегося переизбытка сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на утро стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на лондонской бирже снижалась на 2,28% - до 30,83 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,99% - до 30,79 доллара за баррель, пишет Прайм.

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Нестабильность на китайских рынках вызывает обеспокоенность по поводу замедления экономического роста в Китае, второго по величине потребителя нефти в мире. Опасения инвесторов за китайскую экономику усилились после того, как Народный банк Китая ослабил позиции юаня к доллару в первую неделю 2016 года более чем на 1,5%, что стало крупнейшим изменением курса национальной валюты КНР с августа 2015 года, когда девальвация юаня сильнейшим образом отразилась на мировых фондовых рынках.

Кроме того, на мировом нефтяном рынке сохраняется переизбыток сырья, что оказывает давление на цены. Днем ранее мировые цены на нефть ускорили падение более чем на 5%. Так нефть марки WTI впервые с конца 2003 года упала ниже психологической отметки в 31 доллар.