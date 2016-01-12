"Газпром" отменил тендеры на строительство газопровода к "Северному потоку-2"

Российский монополист «Газпром» отменил несколько тендеров на выполнение строительно-монтажных работ на 400-километровом участке газопровода «Ухта-Торжок», который должен был быть подводом к «Северному потоку-2».

Об этом сообщается на сайте госзакупок, пишет Slon.ru.

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Общая стоимость тендеров оценивалась в 13 млрд рублей. В частности, 11 января были отменены тендеры на участки 1970,8–2076,0 км (2,9 млрд рублей), 1767,8–1851,8 км (2,3 млрд рублей) и 1281,9–1415,1 км (4,9 млрд рублей). 30 декабря был отменен еще один тендер на участок 1678–1767,8 км (стоимость – 2,9 млрд рублей).

«Ведомости» пишут, что отмена тендеров связана с тем, что тендерные материалы нуждаются в переработке. Источник издания уточнил, что проект будет осуществлен.

Строительство газопровода к «Северному потоку-2» началось 27 октября. Протяженность «Ухта-Торжок-2» составит 970 километров, проектная мощность – 45 млрд кубометров газа в год. Магистраль должна быть готова к концу 2019 года.

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«Газпром» договорился о строительстве третьей и четвертой ниток Северного потока в начале сентября. В консорциум кроме «Газпрома» и Engie вошли E.On, BASF/Wintershall, OMV и Shell.

Власти РФ предполагают, что «Северный поток» позволит «Газпрому» отказаться от транзита газа через Украину.