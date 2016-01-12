Самый пессимистичный прогноз для нефти: банк Standard Chartered допустил падение цен до $10

Аналитики британского банка Standard Chartered дали самый пессимистичный прогноз по падению цен на нефть – по их мнению, нефтяная цена может опуститься до $10 за баррель.

«Мы считаем, что цены на нефть могут опуститься до $10 за баррель, прежде чем участники рынка признают, что все зашло слишком далеко», — говорится в прогнозе банка, который приводит Reuters.

Агентство отмечает, что ряд других банков (Barclays, Macquarie, Bank of America, Merill Lynch и Societe Generalе) на этой неделе ухудшили свои прогнозы по нефтяным ценам в 2016 году.

В частности, Barclays снизил свой прогноз на среднюю цену на нефть в 2016 году на Brent и WTI до $37 — с $60 и $56 соответственно, пишет РБК.

Ухудшение прогнозов связано с замедлением экономического роста в Китае и перепроизводством нефти. По словам аналитика Wood MacKenzie Крейга Макмахона, перепроизводство на нефтяном рынке сейчас составляет около 1.5 млн баррелей в день.

12 января цены на нефтяные марки WTI и Brent опустились ниже $31 — до $30,68 и $30,73 соответственно.

Согласно прогнозам трех крупных инвестиционных банков — Morgan Stanley, Goldman Sachs и Citigroup, нефть пробьет уровень $30 и в ближайшей перспективе опустится в район $20.