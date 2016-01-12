ОПЕК из-за падения цен на нефть может провести чрезвычайный саммит

Председатель ОПЕК, министр нефти Нигерии Эммануэль Ибе Качикву заявил, что в связи с падением мировых цен на нефть организация рассматривает возможность проведения чрезвычайного саммита в начале марта.

По словам министра, о проведении внеочередной встречи попросил ряд стран, входящих в ОПЕК. Однако, кто именно стал инициатором проведения встречи, Эммануэль Ибе Качикву не уточнил, пишет Русская служба Би-би-си.

В ходе встречи будет обсуждаться необходимость изменения политики ОПЕК по экспорту нефти.

В начале декабря организация стран-экспортеров нефти по итогам саммита в Вене решила сохранить добычу нефти на нынешнем уровне, превышающем официальные квоты организации примерно на 2 млн баррелей в день.

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Во вторник цены на нефть на азиатских рынках опустились ниже 31 доллара за баррель. Цена Brent также снизилась, потеряв более 50 центов за утро, но оставалась выше 31 доллара за баррель, на значении 31,02.

На прошлой неделе цены на Brent и WTI потеряли около 10%, обновив 12-летние минимумы.