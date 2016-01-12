Демчишин будет говорить с трейдерами, почему нефть дешевеет, а бензин в Украине - нет

Министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин 13 января проведет совещание с представителями крупнейших нефтетрейдеров в Украине по поводу цен на бензин и дизтопливо, которые, по его мнению, должны снижаться на фоне падения мировых цен на нефть, говорится в сообщении министерства.

«На фоне постоянной тенденции снижения цены на нефть такую же тенденцию должны показать цены на заправках в Украине, и мы будем говорить с трейдерами, почему так не происходит», - цитирует пресс-служба министра энергетики Владимира Демчишина.

«Мы, в министерстве, прекрасно понимаем, что сегодня на цену бензина и дизеля влияет и высокий курс доллара к национальной валюте, и ставки акциза. Но если мы строим рыночную экономику, люди должны чувствовать все ее преимущества. Цена на нефть объективно падает на мировом рынке. Люди должны это почувствовать на своих кошельках», - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря 2015 года Верховная Рада Украины приняла изменения в Налоговый кодекс, представляющие компромисс между предложениями правительства и парламента в отношении налоговых изменений, необходимых для выполнения доходной части государственного бюджета на 2016 год.

В частности, с 1 января повышен акциз на нефтепродукты на 13%.

Министерство финансов рассчитывает на поступление в бюджет 3,2 млрд грн в 2016 году от повышения акцизов на бензин и намерено направить эти средства в специальный фонд на ремонт автомобильных дорог Украины.

По мнению экспертов, повышение Верховной Радой с 1 января 2016 года акцизов на нефтепродукты на фоне падающих мировых цен на нефть не окажет влияния на стоимость бензина и дизтоплива в Украине, около 80% которых на сегодняшний день импортируется.

Вместе с тем, эксперты отмечают, что пока стабильность цен на нефтепродукты в Украине напрямую зависит от курса гривни.