"Нафтогаз" возобновил закупки газа за счет кредита ЕБРР

Крупнейший в Украине государственный энергохолдинг "Нафтогаз Украины", после трех проведенных в декабре прошлого года тендеров на закупку газа из ЕС за счет кредитных средств ЕБРР, в январе возобновил импорт углеводородов за счет банка, проведя ряд тендеров на прошлой неделе, сообщили в компании.

"Нафтогаз" возобновил покупки газа в рамках кредита от ЕБРР. Ряд тендеров состоялись на прошлой неделе", - сообщила пресс-служба компании в Twitter.

Какие компании стали поставщиками газа для "Нафтогаза" в результате проведенных тендеров - не сообщается.

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Как сообщал УНИАН, победителем по двум тендерам в декабре стала компания Noble Clean Fuels Limited (Великобритания), третий тендер выиграла ENGIE SA (Франция). Оба победителя являются текущими поставщиками газа для "Нафтогаза".

Как отметили тогда в "Нафтогазе", победители тендеров, которые определялись по критерию самой низкой цены, будут поставлять газ в Украину в декабре-январе.

ЕБРР в сентябре 2015 года выделил "Нафтогазу" 300 миллионов долларов на закупку газа у европейских компаний. Решение было принято Советом директоров банка 30 сентября и закреплено кредитным и гарантийным соглашениями, подписанными в ходе украинско-немецкого саммита в Берлине в середине октября текущего года.

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Как сообщили в представительстве ЕБРР в Украине, соглашение было подписано на основании решения Совета директоров ЕБРР о выделении кредита, а также после согласования сторонами реформы ключевого энергохолдинга страны НАК "Нафтогаз Украины".